Celjani bodo v Alpsko hokejsko ligo vstopili z novim generalnim pokroviteljem

Hokejski klub LedX Celje je za naslednjo sezono oddal prijavo za igranje v Alpski hokejski ligi (AHL). S tem prehajajo na višjo raven tekmovanja, kar zelo veseli tudi vodstvo Hokejske zveze Slovenije. Predsednik celjskega kluba Vid Valenčak poudarja, da v zadnjih letih sistemsko dvigujejo organizacijski, strokovni in finančni nivo kluba. Zdaj so tako daleč, da si lahko privoščijo še korak naprej. “Za to potezo smo se odločili predvsem zaradi mladih fantov, da bodo v Celju dobili primeren nivo tekmovanja. Sicer nam vsi že pri trinajstih ali štirinajstih letih razmišljajo o odhodu v druge klube ali v tujino,” je že pred dnevi za radio Rogla in tednik Celjan pojasnil Valenčak.

Danes so na Starem gradu Celje pripravili tudi novinarsko konferenco, na kateri so Celjani med drugim podpisali pogodbo z novim generalnim pokroviteljem za naslednji dve sezoni – podjetjem RST Pellet, ki ga je zastopal Hans Wasching. Nadaljnjo finančno pomoč je celjskemu hokejskemu klubu obljubil tudi predstavnik dosedanjega glavnega pokrovitelja LedX Andrej Bizaj. Klub in njihova prizadevanja pri nadaljnjem razvoju so prišel podpreti tudi celjski župan Matija Kovač, predsednik in generalni sekretar Hokejske zveze Slovenije Matjaž Rakovec in Dejan Kontrec, ter direktor AHL Christian Feichtinger.

Več o tekmovalnih ciljih celjske ekipe in finančnih posledicah vstopa v AHL pa naslednji teden v tedniku Celjan. (Jure Mernik)

