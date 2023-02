Članska zasedba Hokejskega kluba LedX Celje se je zanesljivo uvrstila v polfinale lige IHL (International Hockey League). V četrtfinalu tega tekmovanja so Celjani ekipo HDK Maribor odpravili s 3:0 v zmagah. Dokončno so napredovanje med štiri najboljše potrdili danes, ko so na domačem letu slavili kar z 12:3. Prva tekma v celjski ledeni dvorani se je končala z izidom 7:2, druga v Mariboru pa z 1:6. (Jure Mernik)

Foto: Peter Ocvirk

