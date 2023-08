Alarm za Laško in Celje

Stanje spremljamo spodja in na Radiu Rogla. Dopolnjujemo informacije.

7.40

V Celju se, po poročanju našega sodelavca, kolone vozil vijejo proti garažnim hišam in vsem visoko ležečim predelom.

Ljudje se zbirajo na obrežju Savinje in njenih pritokov, kjer je opaziti, da voda, ki je le še meter ali dva do zgornjega roba, s seboj nosi naplavine, les, bale sena, različne materiale.

Ložnica v Medlogu praktično miruje, je pa tudi le še kakšna dva metra pod mostom.

Kakšne panike ni opaziti, na mnogih točkah so razporejene gasilske straže, pozna se, da je Celje že velikokrat plavalo in da so ljudje vajeni tovrstnih izrednih razmer.

Bodo pa na preizkušnji protipoplavni ukrepi vključno z zadrževalnimi vode in razlivnimi območji v višjem delu Savinje, od koder se skoraj pričakuje večji vodni val, ki prihaja iz Zgornje Savinjske doline, od koder že poročajo o velikih težavah in škodi, zlasti z Ljubnega.

7.30

Stanje zaradi ogromne količine padavin se hitro slabša tudi na Štajerskem. Marsikje so zaradi poplav že zaprte ceste.

Arso je za severovzhodno, severozahodno in osrednjo Slovenijo izdal rdeče opozorilo.

Za Celje in Laško je sprožen alarm za splošno nevarnost, v Laškem je aktiviran štab civilne zaščite.

Zaprte ceste ažurno objavljamo TUKAJ.