8. Konjiški maraton bo drugačen od prejšnjih sedmih

Na letošnjem Konjiškem maratonu – ta bo zadnji konec tedna v septembru, bodo tekli samo na 5 in 10 kilometrov. Zaradi zdravstvenih razmer v Sloveniji in navodil Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) pa so se morali odpovedati 21-kilometrski trasi, otroškim tekom in Konjičkovemu teku. Številko ljudi na dan prireditve so jim omejili na 500 – skupaj tekačev in organizatorjev. Predsednik organizacijskega odbora Anton Noner je povedal, da bo posledično tudi manj tekačev, kot jih je bilo prejšnja leta. Koliko na kateri razdalji preverite v lokalnem časopisu NOVICE, kjer pišejo tudi o ‘usodi’ navijačev/gledalcev.

Preberite tudi:

8. Konjiški maraton BO!

https://novice.si/page/8-konjiski-maraton-bo/