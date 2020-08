8. Konjiški maraton BO!

8. Konjiški maraton zadnji septembrski konec tedna bo! Za številne tekače in ljubitelje športa veselo novico so organizatorji za lokalni časopis NOVICE in Radio Rogla že potrdili. “Izredno smo ponosni in veseli, da nam je Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) podal pozitivno mnenje za organizacijo, tudi na osnovi vseh dosedanjih odličnih organizacij,” je dejal predsednik organizacijskega odbora Anton Noner, ki je prepričan, da bodo tudi letošnji Konjiški maraton, ki bo organiziran nekoliko drugače, kot prejšnja leta, izpeljali na nivoju, kot so ga udeleženci in drugi opazovalci navajeni. Noner je že pred tedni poudaril, da želijo ohraniti sloves maratona z dušo. Zato se trudijo, da bi tekači na trasi tudi letos doživeli čim več, brez nekaterih sprememb pa v ‘novi normalni’ zagotovo ne bo šlo.