12. Konjiški maraton navdušil tekače in navijače!

Dravinjska dolina je Slovenskih Konjicah in Zrečah ter krajih med njimi gostila eno največjih in najbolj srčnih tekaških prireditev v Sloveniji, 12. Konjiški maraton. Več kot 1.500 rekreativnih in profesionalnih tekačev se je podalo na 5, 10 ali 21 kilometrov dolge proge, zanje pa so znova pripravili vzorno organizirano in duše polno tekaško prireditev. Atletska zveza Slovenije je Konjiškemu maratonu znova zaupala tudi organizacijo državnega prvenstva v cestnih tekih na 10 km.

Tekači in navijači so v startno ciljno ravnino vstopali že od zgodnjega jutra, kjer jih je poleg prijavnic in darilnih vrečk pričakalo tudi živahno družabno dogajanje. Že sedmič zapored so se izkazali tudi glasbeniki, ki so skupaj s plesalci soustvarili Glasbeni maraton, ki je z okrog 300 prostovoljnimi udeleženci dajal tempo tako tekačem kot številnim navijačem.

Rezultati 12. Konjiškega maratona (najboljši po kategorijah; vsi rezultati so objavljeni na strani organizatorja)

*Rezultati so zaenkrat še neuradni.

Tek na 21 km

ŽENSKE:

1. Komplet Sabina (1:31:57)

2. Tóth Laura (1:37:22)

3. Kunstek Aleksandra (1:38:47) MOŠKI:

1. Potrč Mitja (1:15:09)

2. Malgaj Sandro (1:19:59)

3. Tome Martin (1:22:03)

Tek na 10 km – državno prvenstvo

ŽENSKE:

1. Šajn Liza (0:33:08)

2. Fink Malenšek Anja (0:35:45)

3. Fajfar Nika (0:36:27) MOŠKI:

1. Medved Jakob (0:31:01)

2. Bogataj Mark (0:31:17)

3. Orešnik Blaž (0:31:45)

Tek na 5 km

ŽENSKE:

1. Vrban Jana (0:20:56)

2. Žakelj Alenka (0:21:09)

3. Gajšek Tinkara (0:21:17) MOŠKI:

1. Cerkvenik Matej (0:17:14)

2. Obreza Anže (0:17:22)

3. Kelemen Vedran (0:17:33)

Izjavi novih državnih prvakov na 10 km / 13.45

Jakob Medved: »Prvi del proge je bil precej zahteven, kot vsako leto. Precej višinskih metrov je treba narediti. Sem pa s tekom kar zadovoljen, sem odtekel tako, kot sva se s trenerjem dogovorila. Od konkurence, ki je bila sicer zelo dobra, sem se oddaljil že po kakšnih dveh kilometrih in potem dokaj kontrolirano odtekel do konca.«

Liza Šajn: »V Slovenskih Konjicah sem tekla prvič. Nisem vedela natančno, kaj naj pričakujem, niti trase si nisem pred tekmo ogledala. Želela sem ostati či bliže najhitrejšim fantom in odteči v svojem ritmu. Prvih pet kilometrov se je kar precej bolj vzpenjalo, kot sem si mislila. Tam je bilo težko, drugih pet kilometrov sem pa res uživala, tudi navijači so bili odlični in glasba ob progi mi je dajala motivacijo.«

Konjičkov tek in Tek šolarjev – otroški maraton /13.30

Na 12. Konjiškem maratonu so znova lahko tekli tudi najmlajši tekači. Konjičkov tek, namenjen predšolskim otrokom, je bil tudi letos brezplačen. Kasneje je sledil še tek osnovnošolcev na Teku šolarjev. Slednjim so tudi izmerili tekaški čas elektronsko s pomočjo čipa na startni številki. Vsi so v cilju prejeli spominske medalje, zmagovalcem pa so medalje podelili na velikem odru kot velikim maratoncem. Najmlajši tekači na Konjičkovem teku pa so prejeli posebna priznanja za sodelovanje.

Energijo tekačem vlivali navijači in glasbeniki /11.00

Ob trasi je tudi letos tekače spodbujalo veliko navijačev, ki so udeležencem maratona dajali tempo in moč. Kot vsako leto so tudi letos številni prišli navijat s svojimi instrumenti in so ustvarili Glasbeni maraton, že sedmič zapored.

Ob celotni trasi maratona se je vrstila raznolika glasba: narodno-zabavna, pop in rock, slišati je bilo mogoče tudi elektronsko glasbo in spremljati nastope godb, skupaj pa je tekačem ritem dajalo skoraj 300 glasbenikov in plesalcev!

Kdo so najhitrejši? 10.30

10-kilometrsko traso je najhitreje pretekel Jakob Medved, med ženskami pa je bila to Liza Šajn.

Najhitrejši tekač na 5-kilometrov je postal Matej Cerkvenik, med ženskami pa je petko najhitreje pretekla Jana Vrban.

21-kilometrov je med moškimi najhitreje pretekel Mitja Potrč.

Na 10-kilometrski trasi tudi državno prvenstvo /9.55

Na progi so v tem hipu vsi tekači na vseh progah maratona.

10-kilometrska preizkušnja je hkrati državno prvenstvo v cestnih tekih, na katerem sodeluje kar nekaj uveljavljenih slovenskih tekačev. Lani je bil med tekači na 10 km najboljši Primož Kobe (0:30:32), med ženskami pa Anja Fink (0:34:56)

Še malo in tekači bodo stekli / 9.00

Dogajanje na konjiškem Mestnem trgu je že v polnem teku. Že čez nekaj minut se bo na trase 11. Konjiškega maratona podalo 1.550 tekačev, mnogi bodo oblečeni v uradno majico maratona. Za športno vzdušje in lažje ogrevanje skrbi skupina Poweršok.

Tudi letos za vzdušje skrbita uradna napovedovalca športni komentator s televizije Peter Kavčič in domačina Tjaša Kangler.

Natanko ob 9.30 uri bodo izpred Doma kulture startali tisti, ki so izbrali 10- in 21-kilometrsko preizkušnjo. Kmalu zatem se jim bodo pridružili še tekači na 5 km. Že malo po 10. uri prve tekače pričakujejo tudi v cilju.

Maratonsko vzdušje že na Radiu Rogla/ 7.30

Radio Rogla kot uradni radio maratona je tudi letos poskrbel za poseben maratonski program. Moderatorki Lučki Klajne se je pridružil strokovni komentator, atlet in trener Urh Poteko. Napovedujeta, da se jima bo v etru pridružilo več znanih atletskih imen, tudi predsednik Atletske zveze Slovenije Primož Feguš in Ivan Vestić, predsednik Hrvaške atletske Zveze.

Neposredno s prizorišča maratona in v živo iz studia se bo za radio in naš portal večkrat oglasil vodja maratona Anton Noner, s priorišča bo poročalo tudi več novinarjev Radia Rogla in lokalnega časopisa NOVICE.

Pridružila se nam je Konjičanka Alenka Žakelj, nagrajenka, ki letos teče z zlato številko Radia Rogla, kasneje pride Anka Pušnjak, vodja Podružnice Europa Donna Podravje.

Zabavno bo tudi pred našo radijsko hišo, kjer je ena od točk Glasbenega maratona. Alenka Vodušek z Radia Rogla bo pozdravila tekače, ki bodo stekli mimo, poskrbeli bomo tudi za prave tekaške ritme.

