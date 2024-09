Končno številko tekačev na 12. Konjiškem maratonu bodo dali otroci

Organizatorji Konjiškega maratona – 12. izvedba bo zadnjo nedeljo v septembru, so uspešno končali s prijavami na 5, 10 in 21 kilometrov dolge teke. Na omenjenih razdaljah bo teklo 1.500 tekačev oz. še kakšen več. Končno številko tekačev pa bosta dala Tek šolarjev in Konjičkov tek, namenjen predšolskim otrokom. »Teh se organizatorji tudi najbolj veselimo. Ko gledamo otroke na startu, med tekom in ob progi, kako navijajo za prijatelje, tudi sami podoživljamo naše otroštvo,« je dejal predsednik organizacijskega odbora Anton Noner.

Prijave na Tek šolarjev bodo v Domu kulture odprte v soboto, 28. septembra, od 16. do 18. ure, ter v nedeljo, med 9.30 in 12. uro. Konjičkov tek je brezplačen in ne zahteva posebnih prijav. Startne številke bodo otrokom podelili nekaj minut pred startom, predvidenim ob 12.30. (Jure Mernik)