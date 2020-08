10x na Skalo: Bo Oliverju uspelo v enem dnevu?

Konjiški popotnik Oliver Tič naj bi 10 vzponov na konjiško Skalo končal jutri, v soboto popoldne. Pridružite se mu vsaj pri kakšnem!

Se bo Oliverju uspelo v enem dnevu desetkrat povzpeti na konjiško Skalo? Podvig, ki ga želi izpeljati od danes do jutri, je posledica stave na Radiu Rogla.

Kot smo pisali, je konjiški popotnik Oliver Tič je izgubil marčevsko stavo z voditeljem Radia Rogla Iztokom Krajncem. Ker svoje poti po najdaljši cesti sveta od Argentine do Aljaske ne bo opravil pravočasno, se mora v enem dnevu desetkrat povzpeti na Skalo na Konjiški gori. Upa, da mu bo ta zahteven podvig uspel.

Še vedno velja vabilo, se mu pri katerem od desetih vzponov na konjiško Skalo pridružite!

Težak podvig

“Na Skalo sem se ‘v enem kosu’ doslej podal največ štirikrat in sem zmogel. Ni bilo ravno isto kot ležati na kavču, vendar je šlo,” nam je povedal Oliver. “Bo pa precej težje to opraviti 10-krat v enem dnevu.”

Oli se je odločil, da bo z vzponi začne v petek zvečer, ker ocenjuje, da bo lažje začeti vzpone v večernem hladu in ponoči. Računa, da bo za posamezen vzpon in sestop potreboval nekje uro in pol časa. Računa, da bo moral tudi malo počivati, tako da predvideva, da bo zadnji sestop opravil okoli 14. ure popoldne, v soboto torej. Upa tudi, da mu bo vreme naklonjeno.

Pridružite se mu

Oli pravi, da potrebuje spodbudo, da bo lahko opravil ta zahteven podvig. “Družba bo dobrodošla predvsem v nočnih urah,” pravi. Izhodiščna točka vsakega vzpona je zgornje košarkarsko igrišče športnega parka v Slovenskih Konjicah.

Točen čas vsakega vzpona Oliver objavlja v komentarju Facebook dogodka. Za tiste, ki nimajo Facebooka, je na košarkarskem igrišču plakat, kjer vpisujejo čas vzponov in prihodov, vse skupaj pa bosta spremljala tudi Radio Rogla in spletni portal novice.si.