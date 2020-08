Stava na Radiu Rogla: Oliver gre v 24 urah desetkrat na Skalo!

Konjiški popotnik Oliver Tič je izgubil marčevsko stavo z voditeljem Radia Rogla – ta petek bo obljubljeno izpolnil in se v 24 urah kar desetkrat odpravil na konjiško Skalo.

Popotnik Oliver Tič – Oli Walker iz Slovenskih Konjic je bil spomladi sredi podviga svojega življenja – peš je nameraval prehoditi 27 tisoč kilometrov po najdaljši cesti sveta, vse od juga od Argentine do severa Aljaske, ko je moral pot prekiniti.

Tako je izgubil stavo z voditeljem Radia Rogla in ta petek ga čaka težak podvig: 10 vzponov na konjiško Skalo.

Stavo je izgubil

Ko je po dobrem letu in pol Oli pripešačil v Kolumbijo, so mu ukradli potni list, zato se je v začetku marca za nekaj dni vrnil v domače Slovenske Konjice, da bi uredil dokumente. Takrat, še preden je svet zajela pandemija koronavirusa, je v gostovanju na Radiu Rogla padla tudi stava: če mu uspe do julija 2021 prehoditi vso preostalo pot do cilja, bo voditelj Iztok Krajnc šel peš od Konjic do Maribora. Če mu pa to ne bo uspelo, bo moral Oliver desetkrat v enem dnevu obiskati konjiško Skalo. Poglejte VIDEO STAVE TU.

Čeprav je moral pot prekiniti zaradi objektivnih okoliščin, je vseeno priznal poraz in se odločil, da obljubljeno izpolni. In to že ta petek in soboto, vse pa vabi, da se mu pri katerem od desetih vzponov na konjiško Skalo pridružijo.

Oliverjevih 10 vzponov na Skalo

Oli po vrnitvi domov sicer ni počival. Tako je šel peš iz Slovenskih Konjic do Kopra (šest dni hoje), prehodil je tudi del t. i. Slovenske poti (110 kilometrov). Pravi, da tudi to šteje v priprave za vzpon na Skalo. “Na Skalo sem se ‘v enem kosu’ doslej podal največ štirikrat in sem zmogel. Ni bilo ravno isto kot ležati na kavču, vendar je šlo,” se pošali Oli. “Bo pa precej težje to opraviti 10-krat v enem dnevu.”

Oli se je zato odločil, da bo z vzponi začel v petek zvečer, ker ocenjuje, da bo lažje začeti vzpone v večernem hladu in ponoči. Računa, da bo za posamezen vzpon in sestop potreboval nekje uro in pol časa. Računa, da bo moral tudi malo počivati, tako da predvideva, da bo zadnji sestop opravil okoli 14. ure popoldne, v soboto torej. Upa tudi, da mu bo vreme naklonjeno.

Pridružite se mu

Oli pravi, da potrebuje spodbudo, da bo lahko opravil ta zahteven podvig. “Družba bo dobrodošla predvsem v nočnih urah,” pravi Oli, ki se teme sicer ne boji. Izhodiščna točka vzpona bo vedno zgornje košarkarsko igrišče športnega parka v Slovenskih Konjicah. Prvi vzpon bo ob 18. uri. Vsak naslednji vzpon bo približno uro in pol kasneje.

Točen čas vsakega vzpona bo objavil v komentarju Facebook dogodka, ki ga je ustvaril v tem tednu. Za tiste, ki nimate Facebooka, bo na košarkarskem igrišču plakat, kjer bo vpisan čas vzponov in prihodov, vse skupaj pa bosta spremljala tudi Radio Rogla in spletni portal novice.si.

Kdaj se mu lahko pridružite?

Prvi vzpon bo ob 18. uri pri košarkarskem igrišču v Športnem parku Slovenske Konjice. Vsak naslednji vzpon bo približno uro in pol kasneje. Točen čas vsakega vzpona bo objavil v komentarju Facebook dogodka, ki ga je ustvaril v tem tednu.

Za tiste, ki nimate Facebooka, bo na košarkarskem igrišču plakat, kjer bo vpisan čas vzponov in prihodov, vse skupaj pa bosta spremljala tudi Radio Rogla in spletni portal novice.si.