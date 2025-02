Zvišanje cen programov Vrtca v Slovenski Bistrici

Nov plačni sistem javnega sektorja terja zvišanje cen programov Vrtca Otona Župančiča Slovenska Bistrica. Da bodo lahko normalno poslovali, je potrebno zvišanje cen programov za približno 10 do 13 odstotkov. Občinski svet občine Slovenska Bistrica je soglasje k povišanju podal na seji 12. februarja.

Kolikšna bo podražitev?

Gre za velik vrtec, ki deluje v štirih občinah, obiskuje pa ga skoraj 1400 otrok. Prav zaradi velikosti v vrtcu sicer dosegajo nižje cene kot v sosednjih občinah.

Polna cena programa za otroka v 1. starostnem obdobju se bo zvišala iz 615 na 683 evrov (decimalke smo zaokrožili). Za otroka v 2. starostnem obdobju se bo podražila iz 457 evrov na 504 evre. Za otroka v kombiniranem oddelku pa se bo cena iz 507 evrov zvišala na 571 evrov.

Ob tem poudarjajo, da starši plačajo le del te cene, in sicer glede na razvrstitev v plačilne razrede. Večina staršev v povprečju plača 30 do 43 odstotkov od polne cene programa – tako bo podražitev zanje pomenila od 14 do 29 evrov višji mesečni strošek.

V občinskem proračunu bo treba za Vrtec dodatno zagotoviti približno 42.000 evrov vsak mesec ali letno kar pol milijona evrov.

Sprememba cen že po nekaj mesecih

Zdaj veljavne cene programov vrtcev so bile uveljavljene julija lani. Razlog za nove cene pa je zdaj prenova plačnega sistema javnega sektorja, ki zelo pomembno vpliva na ceno programa, saj stroški dela predstavljajo kar 82 % vseh stroškov, ki v vrtcu nastajajo.

Za izvedbo zastavljenega vzgojno izobraževalnega programa predšolskih otrok v Vrtcu imajo sistemiziranih okoli 220 delovnih mest, približno tretjina je vzgojiteljic oz. vzgojiteljev, tretjina pomočnic vzgojiteljev in tretjina administrativno tehničnih, vodstvenih in drugih delavcev.

Povprečne plače zaposlenih

V gradivu za sejo občinskega sveta so prav tako pojasnili, kolikšne so povprečne plače zaposlenih v Vrtcu Otona Župančiča Slovenska Bistrica, in sicer v bruto znesku zasluži: vzgojiteljica 2.887 evrov, pomočnica vzgojiteljice 1.970 evrov, vodstveno strokovni delavec 3.290, računovodsko-administrativni delavec 2.123 ter tehnični delavec 1.571 evrov. (B. Petelinšek)