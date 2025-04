Županja občine Poljčane po odstopu Nadzornega odbora zavrača očitke o nepravilnostih

Na kolektivni odstop nadzornega odbora občine Poljčane se je županja dr. Petra Vrhovnik nemudoma odzvala.

V obširnem pojasnilu medijem med drugim navaja, da naj bi bil vzrok za zaplet povezan z nadzorom postopka zaposlitve direktorja občinske uprave in izplačili nagrad članom nadzornega odbora. Županja poudarja, da so bila vsa njihova ravnanja zakonita in transparentna, in da napak pri postopkih zaposlovanja ni bilo ugotovljenih.

Opozarja tudi na politične pritiske in netočne navedbe, ki naj bi jih odbor podajal v javnosti. Županja ob tem poudarja, da si še naprej prizadeva za sodelovanje in odprt dialog. Vsi zapisniki in dokumenti so objavljeni na spletni strani občine.

Kot je še pojasnila, je o odstopu Nadzornega odbora občine tudi že obvestila Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanje, ki bo v okviru svojih pristojnosti izpeljala nadaljnji postopek. (B. P.)

1 od 3

V nadaljevanju objavljamo pojasnilo županje občine Poljčane:

Odstopna izjava je enostranski akt, ki lahko temelji na osebnih ali drugih razlogih in je zato nepreklicna, zato razrešitev s strani občinskega sveta ni potrebna. O odstopu NO sem obvestila predsednico KMVVI ter člane KMVVI, ki bodo v okviru svojih pristojnosti izpeljala nadaljnji postopek.

Ker je eden od opozicijskih svetnikov poslal informacijo novinarjem, je prav, da podam tudi obrazložitev glede tega.

Z NO smo tako županja, kot občinska uprava dobro sodelovali, dokler ni prišlo do zaposlitve direktorja g. Milana Ninića, ko si je NO vzel pristojnost preverjanja postopka zaposlitve, čeprav kadrovske zadeve niso v skladu z njihovimi pristojnostmi. Na Občinski upravi (v nadaljevanju OU) smo jim takrat predlagali, da o svojih sumih obvestijo pristojne inšpekcije, ki bodo opravile nadzor. Citiram navedbo ge. Mohorko, predsednice NO iz e-pošte prejete dne 13.10.2023: »Naj sporočim, da smo v plan dela dodatno zajeli zaposlitev direktorja OU , zato ker se ljudje od zunaj, torej občani sami, sprašujejo in dvomijo v sposobnost takega direktorja s pravnim nepoznavanjem in nepoznavanju lokalne samouprave. Zdelo se nam je pravilno, da se na te dvome ljudi tudi odzovemo.« Napak pri izvedbi zaposlitve ni bilo ugotovljenih.

Sledile so številne diskretizacije vodstva občine in županje. Eden od opozicijskih svetnikov je takrat javno povedal, da županja »pere denar« preko i-SeMe, saj je to podjetje izvajalo delavnice na počitniškem varstvu. Sporno mu je bilo to, da je prokurist podjetja županjin partner, zato je tudi predlagal NO, da podrobneje preuči zadevo. OU je pojasnila, da je Občina Poljčane na razpisu za Družbene dejavnosti financirala izvedbo počitniškega varstva enemu izmed lokalnih društev, koga pa je društvo najelo za podizvajalce pa OU ne more in ne sme preverjati. Grožnje z računskim sodiščem in podobnimi zgodbami, poslušamo že skozi celoten mandat. Seveda je Občino obiskal inšpektorat, ki ni ugotovil nobenih napak pri izvedbi razpisa za družbene dejavnosti.

Sledilo je uradno poizvedovanje ge. Mohorko. Dne 13.11.2024 je naslovila povpraševanje na županjo: »Iz govoric krajanov sklepamo, da je povezan s tabo, zato te prosimo, da nam podaš informacijo, kako sta povezana z g. Danijelom Cvijićem.« in moj odgovor: »Metka, jaz resnično upam, da NO ne dela na podlagi govoric ampak delate za dobro kraja tako kot se tudi vsi ostali trudimo. Ničesar ne skrivamo, zato smo tudi pred rokom brez vseh težav posredovali informacijo JN. Komentiranja govoric pa se bom vzdržala, ker je to najbolj nekonstruktiven način dela. Kot že rečeno, pa sem vedno pripravljena priti na vaše seje ter vam zadeve, ki ne temeljijo na govoricah, tudi pojasniti.« Pri tem želim izpostaviti, da je ena od članic NO, redno v kontaktu z g. Cvijićem, saj sta si izmenjevala sporočila o prevozih otrok na treninge, kar zlahka tudi pokažem, vendar v to sporočilo ne dodajam zaradi zaščite otrok. Zanimivo je, da na sejah NO te osebe ne pozna in se podpiše pod dokument (Odstopna izjava), kjer sami navajajo da še vedno ne vedo kdo je ta oseba.

V majhnem kraju kot je naš, kjer se skoraj vsi poznamo med sabo, je resnično smešno s čem se ukvarja NO, namesto, da bi še naprej korektno opravljal svoje delo.

Zadeve so se dodatno zaostrile, ko je konec leta 2024 prišlo do izplačevanja nagrad NO: OU je NO pozvala, da naj posredujejo sklepe o opravljenih nadzorih, ki so tudi podlaga za izplačilo nagrad. Ker sklepov usklajenih s Poslovnikom in Statutom nismo prejeli smo po pravnem nasvetu izplačali nagrade prvo napisanim za opravljen nadzor. Je pa predsednica NO še vedno vztrajala pri svojem, da si vsi člani zaslužijo nagrado. Citiram iz e-pošte prejete 12.12.2024: » Pozdravljena, do sedaj smo vedno imeli tako, da se je nagrada razdelila med vse enako, ker se nam je tudi tako zdelo smiselno in prav. Prosim, da tudi letos narediš enko kot vsa ostala leta.« Kljub več opozorilom računovodstva občine, da naj uskladijo sklepe z pravnimi podlagami, le tega niso storili. Če pogledamo »Poslovnik o delu NO«, ki so ga sami spisali in sprejeli na svoji seji dne 11.6.2019 in je bil objavljen v Uradnem glasilu slovenskih občin, št. 28/2019. Naveden dokument ni akt, ki bi podrobneje opredeljeval plačila nagrad članom NO temveč je akt, ki ga sprejme NO sam in nima pristojnosti odločati o svojih nagradah. Omenjeni , akt, podrobneje opredeljuje poslovanje in delo NO. Zakonska podlaga za sprejem poslovnika je določba osmega odstavka 32. člena Zakona o lokalni samoupravi,(ZLS), ki pravi: »Nadzorni odbor v skladu s statutom občine sprejme svoj poslovnik.« Poslovnik mora biti med drugim skladen z določbami Pravilnika o obveznih sestavinah poročila nadzornega odbora občine (Uradni list RS, št. 23/09).

Statut v 52. členu določa: »Predsednik in člani nadzornega odbora imajo pravico do plačila za opravljanje dela v skladu z aktom občinskega sveta – pravilnikom o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov volilnih drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov, ki ga je sprejel občinski svet.«

V 53. členu Statut sicer napotuje obenem tudi na določbe Poslovnika nadzornega odbora. Slednji v 10. členu v zvezi z nagradami določa podobno kot Statut v 52. členu, vendar govori samo o nadomestilu za udeležbo na seji, in sicer: »Članom nadzornega odbora pripada nadomestilo za udeležbo na seji nadzornega odbora kot je določeno z akti občine, ki določajo plače občinskih funkcionarjev in nagrade članom delovnih teles občinskega sveta.«

Glede na to, da Poslovnik ne določa nagrad za izvedbo nadzora, ne pomeni, da slednje članu nadzornega odbora recimo ne pripadajo. Določba je v tej točki samo neusklajena s Statutom in Pravilnikom.

Poslovnik nadalje v 25. členu opredeljuje postopek nadzora in imenovanja pooblaščenih članov nadzornega odbora. Drugi odstavek opredeljuje vsebino Sklepa o izvedbi nadzora, ki govori med drugim, da se navede osebe, ki bodo nadzor opravile. Ta določba z izplačili nagrad ni neposredno povezana, temveč samo s postopkom, kako se imenovanje za posamezen nadzor izvede. To določbo pa je potrebno brati skladno z določbo prvega odstavka 26. člena, ki določa: »Za posamezen nadzor je zadolžen član nadzornega odbora, ki je določen v nadzornem programu (v nadaljevanju: nadzornik). Nadzornik pripravi osnutek poročila o nadzoru in ga posreduje predsedniku nadzornega odbora.«

Glede na izpostavljeno zaključujem, da je Poslovnik nedorečen oz. neusklajen s Statutom ter Pravilnikom glede dosledne opredelitve termina »poročevalec«, saj se v 26. členu za slednjega uporablja termin »nadzornik«, zaradi česar prihaja do različne interpretacije pravice do izplačila. Kljub temu Poslovnik omenja termin poročevalec v členih 16., 18. in 23., iz katerih je smiselno razbrati, da gre za enega poročevalca (nadzornika) v posamezni zadevi.

Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov v Občini Poljčane (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 24/2024) pa nadalje v določbi 7. člena določa podlago za posamezna izplačila članom nadzornega odbora na sledeč način (povzeto v bistvenem):

»Predsednik in člani nadzornega odbora imajo pravico do nagrade za opravljanje svoje funkcije. Osnova za izplačilo nagrad članom nadzornega odbora je mesečna plača župana za poklicno opravljanje funkcije, brez dodatka za delovno dobo, in sicer za:

vodenje seje nadzornega odbora v višini 4% plače župana,

udeležbo na seji nadzornega odbora v višini 2,5% plače župana,

poročanje na seji občinskega sveta v višini 1,5% plače župana.

Za izvedbo nadzora na podlagi letnega programa dela nadzornega odbora imajo predsednik in člani nadzornega odbora pravico do nagrade za opravljanje svoje funkcije. Osnova za izplačilo nagrad članom nadzornega odbora je mesečna plača župana za poklicno opravljanje funkcije, brez dodatka za delovno dobo, in sicer za:

delo predsednika oz. poročevalca za posamezni nadzor na podlagi letnega programa dela nadzornega odbora v višini 2,5% plače župana,

dela nadzornega odbora v višini 2,5% plače župana, za poročanje na seji občinskega sveta v višini 1,5% plače župana.«

Povzeto torej, brano smiselno Statut in Pravilnik ter Poslovnik skupaj, pripada predsedniku ali poročevalcu (zapisano v ednini) posameznega nadzora (če je to bilo potrjeno v letnem programu) 2,5% plače županje. Če je oseba poročala na seji OS, pa še 1,5% zraven. Teoretično lahko sicer gre v istem primeru za situacijo, ko je za posamezen nadzor imenovan poročevalec en član nadzornega odbora, ki dobi nagrado po prvi alineji (2,5%), na seji občinskega sveta pa poroča predsednik za isto zadevo, ki dobi nagrado po drugi alineji (1,5%).

Z drugimi beseda pomeni, da recimo za posamezen nadzor po prvi alineji (2,5%) ne morejo dobiti hkrati nagrade trije člani ali dva, temveč samo eden, bodisi je to predsednik, če pa ne poroča predsednik, pa oseba, ki so jo določili izmed sebe kot poročevalca. Smiselno enako velja za nagrado po drugi alineji.

Podlage za porazdelitev nagrade med več članov nadzornega odbora po posameznem primeru v tem trenutku ni.

Vse to je bilo tudi obrazloženo NO in kljub temu so vztrajali pri svojem, kar lahko tudi pokažemo z več e-sporočili.

Kljub temu, da NO ne more predlagati točke za obravnavo na seji OS, kot tudi ne more predlagati sklepov, je predsednica NO ta določila iz veljavnega Statuta občine Poljčane prezrla in sama pripravila točko (v priponki »Gradivo za 15. redno sejo«) pri kateri so najbolj pomenljivi sklepi. Kljub temu sem kot županja, uvrstila točko na 15. redno sejo OS (16. redna seja Občinskega sveta Občine Poljčane – poljcane.si), kjer je imel NO možnost vsem svetnikom pojasniti svojo zagato, saj zmeraj zagovarjam načelo transparentnosti in konstruktivnega dialoga. NO (ga. Mohorko in g. Vojteh) sta na seji izpostavila le težavo z izplačilom nagrad! In kot lahko preberete v zapisniku seje, kjer sem kot županja predlagala, da se uskladi terminologija v »Poslovniku o delu NO«, ki so ga sami spisali in sprejeli na svoji seji dne 11.6.2019 in je bil objavljen v Uradnem glasilu slovenskih občin, št. 28/2019, z željo, da bo izplačevanje nagrad tudi pravno urejeno, saj v tej obliki pravne podlage za izplačilo vsem članom nismo imeli. Njihova naloga je bila, da bi pripravili osnutek novega poslovnika NO, katerega bi na usklajevanje in pregled poslali Statutarno pravni komisij, le ta pa na OS.

Sedaj ta isti NO navaja, da sodelovanja s strani OU in županje ni bilo, lahko pa pokažemo množično korespondenco med predsednico NO, računovodstvom občine, županjo in direktorjem, da temu ni tako. Županja in direktor sva tudi večkrat poudarila, da so vedno dobrodošli pri nama, da z veseljem pojasniva zadeve, če želijo se tudi udeleživa seje, če bi potrebovali kakršnokoli razlago. Na seje pa sama brez povabila nisva hodila, da ne bi kdo rekel, da želiva vplivati na NO, sami pa naju niso nikoli povabili na sejo ali se osebno oglasili.

Iz zapisnikov NO, kjer podajo člani NO mnenje, priporočila in predloge izhaja, da so z delovanjem občine zadovoljni in v letih 2023 in 2024 niso zaznali nobenih nepravilnosti, v svojih poročilih celo navajajo v obeh letih citiram »NO ugotavlja, da se problematično področje ureja, za kar je potrebno pohvaliti novo vodstvo Občine«.

Tako se koz županja resnično sprašujem ali gre tukaj za nepravilnosti in napake storjene iz moje strani, ali so to morda politične provokacije pred volitvami? Ali pa se članom NO gre izključno za denar?

Trdno stojim za tem, da sem bila tako jaz kot celotna občinska uprava vedno pripravljena pomagati, uredili smo jim vpogled v vso zahtevano dokumentacijo, naredili smo mnogo več kot bi morali, vse z željo dobrega sodelovanja. Naj povem še, da se je tudi pred kratkim celoten NO sestal v eni od lokalnih gostiln z vsemi opozicijskimi svetniki in to zelo veliko pove o nepristranskem delu NO.

Zato me zelo žalosti, da se je NO odločil za takšno neutemeljeno in nizkotno igro, ki verjamem, da jo vodijo različni politični lobiji.

Vsi zapisniki in ostala dokumentacija NO je dostopna na spletni strani Občine Poljčane. Korespondenca preko e-pošte je na voljo na Občini Poljčane.

S spoštovanjem, dr. Petra Vrhovnik, županja občine Poljčane