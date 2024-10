Župan Slovenske Bistrice o odgovornosti za ponedeljkovo kaotično stanje pred ZD

Kdo je odgovoren za ponedeljkovo kaotično stanje pred bistriškim zdravstvenim domom?

Župan Občine Slovenska Bistrica dr. Ivan Žagar se ne brani odgovornosti, toda ob tem poudarja, da je ta omejena. Na včerajšnjem srečanju z novinarji je spomnil, da je v primarnem zdravstvu za samo organizacijo dela zadolženo vodstvo zdravstvenega doma, občina pa skrbi predvsem za prostorske pogoje.

»Občina je res formalno zadolžena za primarno zdravstvo, toda vedeti moramo, kaj to pomeni. Občine iz tega naslova skrbijo predvsem za prostorske pogoje in v Slovenski Bistrici pravkar končujemo okoli 7 milijonov evrov vredno investicijo ob zdravstvenem domu, kar pomeni, da se bodo zboljšali pogoji dela za zaposlene in tudi za bolnike. Vse drugo je regulirano z zakonodajo, plačna politika je stvar pogajanj, tudi vsi normativi so regulirani skozi predpise – tu mi praktično nimamo vpliva. Odgovornost je torej zelo omejena.«

Župan: »Naredili smo vse, kar je bilo mogoče«

Žagar je v nadaljevanju spomnil na več dejavnikov, ki so vplivali na zdajšnje stanje v Slovenski Bistrici; med drugim vsesplošno pomanjkanje zdravnikov v Sloveniji. Da si občine oz. zdravstveni domovi tako rekoč »kradejo« zdravnike.

»Kar se tiče pomanjkanja zdravnikov na primarni ravni nas je doletelo to, kar se povsod po Sloveniji dogaja. Še pred letom dni smo imeli primarno zdravstvo pokrito. Zdaj je ena zdravnica odšla, druga se je upokojila. S tem smo bili seznanjeni in tudi takoj začeli postopek; na eni strani je ZD imel ves čas odprt razpis za zaposlitev zdravnikov in končno je ena od zdravnic tudi prišla oz. se je vrnila v ZD.«

Žagar pravi, da so tudi na občini naredili vse, kar je bilo mogoče – takoj, ko je bilo mogoče, so prav tako začeli postopek podelitve koncesije, ki pa traja več mesecev, in do zdaj z razpisi niso bili uspešni. Kljub ugodnosti, ki jih lahko ponudijo – denimo stanovanje za zdravnika. Ocenjuje, da zdravniki ta čas predvsem čakajo na sprejetje nove zakonodaje.

Župan dodaja, da bodo zdaj ponovno preverili, ali lahko v razpisu za koncesijo še kaj spremenijo.

»Je pa vse to nevzdržno za bolnike,« je pokomentiral nedopustno situacijo pred zdravstvenim domom, ko je množica ljudi več ur čakala na opredelitev k družinskemu zdravniku in dodal: »To je skoraj ironija. Zdravstveni dom je pridobil novo zdravnico, kar je dobro. Neopredeljenih pacientov se je zmanjšalo za polovico. A sam postopek vpisa je potekal na način, ki ni bil pravilno izveden.« (B. Petelinšek)