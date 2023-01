Po dveh letih so v veliki dvorani Narodnega doma znova pripravili tradicionalni novoletni sprejem župana Mestne občine Celje. Med povabljenimi udeleženci so številni predstavniki gospodarskega, političnega, kulturnega in javnega življenja v Celju. Med povabljenimi so tradicionalno tudi vsi ravnatelji in ravnateljice celjskih šol in vrtcev, ki se sprejema vedno radi udeležijo. To je seveda priložnost tudi za sproščen pogovor.

