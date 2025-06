ZŠAM Slovenska Bistrica praznuje 70 let delovanja

Združenje šoferjev in avtomehanikov Slovenska Bistrica (ZŠAM) bo v soboto, 14. junija, slovesno obeležilo 70-letnico delovanja. Ob jubileju pripravljajo praznično dogajanje z bogatim programom, v katerem bodo sodelovali uniformirani člani združenj iz vse Štajerske in sosednjih krajev, godba, starodobna in sodobna tovorna vozila.

Zjutraj se bodo uniformirani člani zbrali na parkirišču Fijavž na Žolgarjevi ulici. Sledila bo povorka vozil – približno deset tovornih vozil in deset starodobnikov – ki bo krenila od avtobusne postaje do prireditvenega prostora. Povorka uniformiranih članov z godbo na čelu bo nadaljevala dogajanje ob slovesnem razvitju novega prapora in osrednji proslavi v hali Daniela Fijavža. Kot je povedal predsednik ZŠAM Slovenska Bistrica Jožef Frešer, pričakujejo okoli 130 uniformiranih članov iz devetih združenj.

ZŠAM Slovenska Bistrica že več desetletij pomembno prispeva k preventivi in prometni varnosti v občini, zlasti med najmlajšimi. Med dejavnostmi izstopajo varovanje šolskih poti, organizacija kolesarskih izpitov, sodelovanje pri varnostnih akcijah in na dogodkih, kot so kolesarske dirke. Združenje, ki šteje okoli 20 do 30 aktivnih članov, vodi Jožef Frešer z Zgornje Polskave, pred njim pa je bil dva mandata predsednik Ivan Pristovnik.

Ob visokem jubileju bodo člani predstavili tudi nov prapor. Ta je simbolično poseben – po izstopu iz Zveze ZŠAM Slovenije leta 2016 so se v Slovenski Bistrici odločili za nove označbe: namesto triglavskega simbola bo novi prapor krasil občinski grb.