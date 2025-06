Zreški župan Boris Podvršnik je novi predsednik Sveta stranke SDS

Novi predsednik Sveta stranke SDS je zreški župan Boris Podvršnik. Ta bo najvišji organ med dvema kongresoma vodil v mandatnem obdobju 2025-2029. Kot pravi, vidi zaupanje, ki so mu ga izkazali z izvolitvijo na tako pomembno mesto, kot priznanje za zreški lokalni odbor SDS in njihovemu dobremu delu. Za podpredsednika Sveta stranke SDS sta bila izvoljena Nataša Smrekar in Denis Žučko, ki je predsednik odbora te stranke v Kozjem.

Podvršnik se zaveda, da njegova nova funkcija prinaša tudi veliko odgovornost, a verjame, da ji bo s svojim načinom dela in izkušnjami kos. Za kaj si bo prizadeval, lahko preverite v današnji tiskani izdaji lokalnega časopisa NOVICE. (Jure Mernik)