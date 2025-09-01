Zreški triatlonec Tim Gošnjak na polni razdalji ostaja nepremagan



Le tri tedne po prvem nastopu in prvi zmagi na triatlonu na polni razdalji (3,8 km plavanja, 180 km kolesarjenja, 42,2 km teka) na Madžarskem je Tim Gošnjak znova stal na startu dolgega triatlona. Včeraj je Zrečan nastopil v Podersdorfu v Avstriji in v konkurenci 114 tekmovalcev znova zmagal. S časom 8 ur, 7 minut in 14 sekund je bil skoraj 26 minut hitrejši od prvih zasledovalcev – drugi je bil Ukrajinec Andrii Onyshchenko (8:33:09), tretji Nemec Danny Hannover (8:33:39). »Plavanje je bilo nekje v pričakovanem tempu, potem pa sem na kolesu naredil glavno razliko. V tekaškem delu sem imel 20 kilometrov noge v zelo dobrem stanju, potem pa me je doletela manjša kriza in sem moral spustiti tempo na nekje 4:20 na kilometer. Kljub temu sem zanesljivo obdržal vodstvo in zmagal,« je za lokalni časopis NOVICE tekmovalni dan povzel Gošnjak. (Jure Mernik)