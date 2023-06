Zreški rokerji 500 m izdali prvo ploščo

Prekaljeni glasbeni mački. V zasedbi 500 m delujejo že skoraj desetletje, pred dnevi pa so v Zrečah predstavili prvo ploščo.

Pravzaprav se niti dobro ne spomnijo, kdaj so začeli skupaj muzicirati, pravi Janez Skaza, ki v skupini 500 m (500 metrov) skupaj s Samom Jezovškom in Matjažem Skazo deluje že od vsega začetka. Zreško zasedbo, ki se nerada opredeljuje z glasbenimi žanri, danes sestavljata še Tomaž Dolžan in Grega Skaza.

Vsi so izkušeni glasbeniki, ki delujejo v različnih glasbenih sestavih. Čeprav skupaj ustvarjajo že skoraj desetletje, so 500 m šele pred dnevi izdali svojo prvo ploščo z desetimi pesmimi, ki so jo naslovili Telo. V celoti so jo pred dnevi preigrali v domačih Zrečah, v kavarni Črni kos.

Življenjske prelomnice v glasbi

»Naš prvi album je pognal korenine v obdobju zaprtih občin in ostanka prostega časa, tako da smo omenjeno obdobje dodobra izkoristili, poiskali že prej nastali material, napisali še nekaj novih pesmi in se januarja lani za nekaj dni zaprli v studio,« opiše Janez Skaza, ki se je podpisal pod večino glasbe in besedil na plošči.

»Album opeva vsakdan in pogled na življenje slehernika na prehodu iz dvajsetih v trideseta, njegovo soočanje z najrazličnejšimi situacijami odnosov skozi fizične prizore interakcij. Od začetnih skladb z lahkotnejšimi in neobvezujočimi oblikami ljubezni, preko prvega singla Dobro jutro, postavljenega ravno na prehodu h globljim odnosom, pa vse do zaključka albuma s soočanjem z minljivostjo. Gre za izdelek, s katerim sem se ob pisanju na neki način terapevtsko soočil z že omenjeno življenjsko fazo.«

Tudi v prihodnje želijo fantje ustvariti čim več glasbe in se z njo predstaviti na koncertnih odrih.

Kdo so 500 m?

Janez Skaza na vokalu in kitari, Matjaž Skaza na bobnih, Samo Jezovšek na klaviaturah, Tomaž Dolžan na bas kitari, na odru se jim s saksofonom in dodatno klaviaturo pridruži še Grega Skaza. Album Telo je na voljo na pretočnih platformah, v fizični obliki pa pri članih zasedbe (petstometrovband@gmail.com).

(NK)

