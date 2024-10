Zreški Petrol začasno zaprt, po prenovi bo zelo moderen

Od včeraj je v Zrečah zaprt Petrolov bencinski servis in tako naj bi ostalo predvidoma do konca marca. V tem obdobju bodo omenjeno prodajno mesto celovito prenovili. Najemnik Petrolovih poslovalnic v Zrečah in Slovenskih Konjicah Matic Kohne je povedal, da bodo Zrečani s prenovo dobili najmodernejše prodajno mesto Petrola v okolici, v času del pa bodo svojih strank veseli na konjiškem bencinskem servisu. »V prihodnje bosta na prodajnem mestu v Zrečah dva otoka. S tem bomo pridobili štiri točilna mesta, na katerih bodo vsa goriva in tudi Ad-Blue,« je dodal Kohne. Nova pridobitev bodo tudi štiri polnilna mesta za električna vozila.