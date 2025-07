Zreški nogometni klub v novo sezono z novim generalnim pokroviteljem

Zreški nogometni klub v novo sezono vstopa z novim imenom – Nogometni klub Unior Zreče. Največje podjetje v kraju je namreč postalo generalni sponzor zreških nogometašev, zagotavlja jim približno četrtino letnega proračuna. Predsednik NK Unior Zreče Andraž Boček je dejal, da jim to prinaša večjo finančno stabilnost, poleg tega pa obujajo tradicijo, saj so z Uniorjem sodelovali že v preteklih desetletjih.

Sicer pa ima članska zasedba NK Zreče za sabo že tri tedne poletnih priprav. So torej že praktično na polovici ‘dela’, saj so se zbrali dobrih šest tednov pred začetkom nove sezone. Kako se pripravljajo na igranje v Medobčinski članski ligi (MNZ Celje) lahko preverite v novi številki lokalnega časopisa NOVICE. (Jure Mernik)