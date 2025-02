Zreški nogometaši že uporabljajo nove (začasne) prostore

Članska ekipa Nogometnega kluba Zreče se je na spomladanski del tekmovanja v Medobčinski članski ligi (MNZ Celje), kjer je po jesenskem delu na drugem mestu, začela pripravljati pred približno dvema tednoma. Glavnino zimskih treningov bodo Zrečani opravili doma, na zreškem stadionu in tamkajšnjem majhnem igrišču z umetno travo. Odpravili pa se bodo tudi v sosednje Slovenske Konjice in Izolo. Medtem pa že uporabljajo nove (začasne) klubske prostore, ki so jih postavili na pogorišču njihovega prejšnjega objekta. “Kontejnerji za zdaj zadoščajo našim potrebam. Glavno je, da imajo igralci in igralke zavetje in da imajo normalne garderobe na dosegu roke,” pravi predsednik NK Zreče Andraž Boček. S kakšnimi cilji se zreški nogometaši podajajo v spomladanski del in kdaj jih čaka prva pripravljalna tekma, boste lahko jutri izvedeli v lokalnem časopisu NOVICE. (Jure Mernik)

Foto: NK Zreče