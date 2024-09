Zreški nogometaši se po požaru počasi pobirajo in že trenirajo

»Na začetku je bila situacija res težka, vsi smo bili obupani, kako in kaj bomo dalje,« se prvih trenutkov po katastrofi, ki je doletela Nogometni klub Zreče po nekaj (ne)prespanih nočeh spominja predsednik Andraž Boček. Že prvi dan po požaru, do katerega je prišlo v noči na zadnjo avgustovsko soboto, so se vodilni v klubu sestali in sestavili plan za naprej. Do prejšnjega četrtka so čakali na cenilca, tako da so objekt in stvari okoli njega pustili v stanju, v kakršnem je bil takoj po požaru. Zdaj nameravajo naredili majhno delovno akcijo, da pospravijo vsaj okolico objekta, nato pa bodo čakali, da požgan objekt porušijo, saj v njem ni, kolikor jim je uspelo preveriti, nič več uporabnega.

Širša okolica se je na tragedijo zreških nogometašev hitro odzvala. Pomoč prihaja iz različnih strani, nogometaši pa tudi že trenirajo. Čeprav so pogoji daleč od idealnih, bo članska zasedba danes doma že odigrala tudi prvo tekmo, in sicer proti Rudar Velenju v Pokalu Pivovarne Union. Daljši prispevek o dogajanju po požaru bo jutri objavljen v lokalnem časopisu NOVICE. (Jure Mernik)

Foto: NK Zreče