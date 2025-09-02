Zreški košarkar Matic Lamut bo kariero nadaljeval na Portugalskem



Že na začetku poletja je košarkar Matic Lamut v pogovoru za lokalni časopis NOVICE napovedal, da se bo v novi sezoni prvič preizkusil v tujini. Zdaj je jasno, da bo kariero nadaljeval na Portugalskem. Podpisal je dvoletno pogodbo z ekipo CD Póvoa, ki je v zadnji sezoni izpadla iz 12-članske elitne portugalske lige (Lige Betclic) in bo v sezoni 2025/2026 igrala v ‘Proligi’ (drugi po kakovosti), v kateri je 16 ekip. Lamut je bil v zadnji sezoni kot član ljubljanskega Slovana najboljši igralec 2. slovenske lige, v povprečju je igral slabih 34 minut, dosegal 19,3 točke ter zbral 12,2 skoka in 5,1 podaje. Kot je povedal, se CD Póvoa želi ekspresno vrniti v prvo ligo, zato se je tudi odločil zanje. (Jure Mernik)

Foto: osebni arhiv