‘Zreški’ Gorski reki znak Slovenia Green

Destinaciji Rogla – Pohorje se je pridružil novi nosilec trajnostnega znaka Slovenia Green – to je restavracija s prenočišči Gorska reka, ki že dobrih šest let deluje v prostorih nekdanje Gostilne mlin v Loški Gori pri Zrečah. Znak Slovenia Green, ki ga podeljuje Slovenska turistična organizacija (STO), potrjuje njihovo zavezanost trajnostnemu delovanju na vseh področjih turizma, na katerih delujejo. »To je potrditev, da ravnamo odgovorno do okolja in do ljudi. Vsekakor je pomembno, da se najprej mi sami zavedamo, kakšen je pravilen trajnostni način, in da to zavest širimo dalje, tako med našimi zaposlenimi kot tudi med gosti,« je za Radio Rogla in lokalni časopis NOVICE dejala Melita Stiplošek iz Gorske reke, kjer so prepričani, da njihovi obiskovalci to opazijo in cenijo: »Vsekakor se bomo v trajnostnem, zelenem delovanju trudili še dalje.« (Jure Mernik)