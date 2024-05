Zreče: Vse teče, vse se spreminja … + FILM

Ste vedeli, da so Zreče prvega župana dobile leta 1850? To je bil napreden kmet in lesni trgovec Franc Rušnik.

O tem pripoveduje spodnji dokumentarni film, ki so ga premierno zavrteli na torkovi svečani seji ob prazniku Občine Zreče.

Na območju sedanje občine Zreče pa so bile v takratnem avstrijskem cesarstvu poleg občine Zreče še 4 občine.

To so bile občine Padeški vrh, Stranice, Skomarje in Zreče.