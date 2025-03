Zreče: Večer Zlatega Praha

Tisoč makov. Takšen je naslov razstave, ki so jo minuli teden odprli v zreški galeriji Atelje MS.

Akademski slikar Zlati Prah se tokrat predstavlja s povsem novo serijo slik v belem, na katerih rdečina makov še posebno zažari. »Bela barva je simbol čistosti, nedolžnosti, morebiti je svoje mesto v mojih slikah dobila prav zdaj, ko sem se pripravljal na zreško razstavo in se spominjal srečnega otroštva, ki sem ga preživljal tukaj,« je povedal na odprtju. Zlati Prah je vrsto let živel in ustvarjal v Slovenskih Konjicah in Vitanju, odraščal je v Velenju, najnežnejša leta je preživel pri babici in dedku v Zrečah, zdaj živi v Mariboru, še vedno pa je lastnik hiše svojega otroštva v Zrečah.

Zreški župan magister Boris Podvršnik je večeru dodal še imenitno zgodbo od dedku umetnika Zlatka Praha (dedek po mamini strani se je pisal Kavčič), ki je bil eden najbolj uglednih zreških kovačev svojega časa (v času pred prvo svetovno vojno). Tega ni vedel niti Zlati Prah.

Poseben je bil tudi dan, ko so razstavo odprli, saj je slikar ravno praznoval rojstni dan, zato so mu na srečni ploščadi pripravili simbolično torto z makom, glasbenika Ani Frece in Marko Mozetič (skupina Hotel za srečo) pa sta prav zanj izvedla čudoviti popevki Kje je tista trava? in Zlati prah imaš v očeh.

Slike Zlatega Praha lahko srečamo v javnih in zasebnih zbirkah na različnih kontinentih, od Japonske, Evrope, do Amerike, mnogo jih imajo tudi ljudje v krajih Dravinjske doline. Najnovejša dela bodo v Zrečah na ogled do začetka maja.

In zakaj mak? »Ker ima ta krhki cvet mnogo simbolnih pomenov, eden mojih najljubših je, da je simbol ljubezni,« je pojasnil slikar na razstavi.

Prahovi maki presegajo vizualni vtis

….Njegova interpretacija tega ikoničnega cveta sega od stilizacije do popolne abstrakcije, kar njegovim delom daje poseben, skoraj sanjski pridih. Prahove slike so prepoznavne po živih barvah, ki vanje vnašajo dinamiko in optimizem. Rdeča, kot prevladujoča barva maka, se izrisuje v intenzivnih kontrastih s hladnimi ali toplimi ozadji, pri čemer umetnik pogosto uporablja zlato barvo, ki njegovim delom dodaja eterični, skoraj sakralni karakter.

Zlatko Prah s svojim ustvarjanjem oblikuje liričen vizualni svet, kjer se prepletajo simbolika, ekspresija barv in narava kot večni vir inspiracije. Njegova dela ne nagovarjajo le z estetsko dovršenostjo, temveč tudi z bogato vsebino, ki sega onkraj vizualnega vtisa in odpira prostor za introspekcijo ter kontemplacijo….

Izsek iz ocene razstave, Zala Brglez, kustosinja