Zreče: v zimo vstopili dobro pripravljeni

Po prvem sneženju v novi zimi na Občini Zreče ocenjujejo, da sneg njihove zimske službe ni presenetil. Ob tem poudarjajo, da so se na zimo dobro pripravili: “Pripravljalna dela se začnejo že v oktobru, tako da lahko rečemo, da so bili izvajalci pripravljeni. Je pa res, da ni možno zagotoviti očiščenih vseh cest v istem trenutku.”

V občini Zreče imajo 146 kilometrov kategoriziranih cest, od katerih je 61 kilometrov lokalnih cest in 85 kilometrov javnih poti. Skrbijo pa še za pločnike in javna parkirišča, ter vsaj 20 kilometrov nekategoriziranih javnih poti. Za zimsko prevoznost lokalnih cest tudi v tej sezoni skrbi samostojni podjetnik, koncesionar, Jože Kovač, ki naloge opravlja brez podizvajalcev. Vzdrževanje javnih poti pa je razdeljeno po krajevnih skupnostih. Za državne ceste v zreški občini skrbi VOC Celje. Teh je približno 35 kilometrov.

Koliko je lanska zima stala Občino Zreče naslednji teden preverite v lokalnem časopisu NOVICE. (Jure Mernik)

Foto: arhiv VOC Celje

