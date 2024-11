Zreče: v Ateljeju MS zakikirikali petelini slikarke Blanke Bračič

Minuli četrtek zvečer so v Ateljeju MS v Zrečah odprli novo razstavo. S Petelini se tokrat predstavlja konjiška slikarka Blanka Bračič.

Z razstavo, ki bo na ogled še ves november in december, avtorica praznuje 20-letnico portretnih upodobitev petelinov in kokošk, s katerimi prikazuje različne človeške osebnosti.

“Dela izstopajo s svežo interpretacijo živalskih motivov, kjer živali niso zgolj predstavniki svojega živalskega kraljestva, temveč simbolno prevzemajo vlogo ogledala za človeške značaje in vedenja. S tem Blanka Bračič vsakemu izmed nas nastavlja ogledalo in nas spodbudi k razmisleku do katere mere smo tudi sami podobni upodobljenim kokoškam in petelinom – morebiti v svojih ambicijah, šibkostih ali pa v želji po družbenem priznanju,” je o razstavi povedala kustosinja Zala Brglez.

Avtorico je v zanimivem pogovoru podrobneje predstavila vodja Ateljeja MS Valerija Motaln, za glasbeno popestritev so poskrbeli člani Vokalne skupine Expe in harmonikar Miha Mrzdovnik.

Daljši prispevek bo objavljen v lokalnem časopisu NOVICE. (NK)