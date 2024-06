Zreče: Upokojenci otvorili rusko kegljišče

Zreškim upokojencem se veliko dogaja. Za to skrbi predsednik Anton Ošlak z ekipo bližnjih sodelavcev, ki skupaj načrtujejo aktivnosti za starejše. Minuli teden so na vrtu lokala Moj Kafe nasproti trgovine Tuš v Zrečah otvorili novo rusko kegljišče. Na otvoritvi so se v ruskem kegljanju pomerile 3 ekipe upokojencev: 2 moški in 1 ženska. Prva zmaga na novem ruskem kegljišču je šla v roke upokojenkam.

Čez zimo so upokojenci redno igrali namizni tenis, se udeleževali skupnega razgibavanja, skupaj so kuhali in izdelovali iz kovine … Zdaj, ko je vreme lepše, si želijo čim več aktivnosti izvajati na prostem. V duhu druženja in športa so tako odprli rusko kegljišče, ki bo ob torkih in četrtkih popoldne brezplačno na voljo za igro upokojencev, v preostalem času pa gostom lokala.