Zreče: Tekači odprli razstavo Tečemo

Atleti Konjiške atletske šole so minuli vikend imeli poseben trening. Izvedli so ga v Zrečah, večji del na zreški Srečni ploščadi, po treningu pa so si tam ogledali še razstavo Tečemo v galeriji Atelje MS. Z njihovim obiskom je bila razstava, ki jo je spodbudil Konjiški maraton tudi odprta. Ogledati si jo bo mogoče do polovice avgusta.

Na skupinski razstavi so predstavljena vsa dela, ki so nastala na majskem istoimenskem druženju na Srečni ploščadi, ko je na temo Tečemo ustvarjalo 14 slikark in slikarjev, večinoma so doma iz naših krajev: Milojka Brečko, Majda Jakopič, Nuša Jelenko, Zdenka Kejžar, Jani Konec, Vojko Kumer, Milan Lamovec Didi, Suzana Marovt, Tatjana Milosavljevič, Olga Pšeničnik, Božidar Ščurek, Silvija Škerget, Cveto Štefanič in Heda Vidmar Šalamon. Slikarji so se zastavljene težke naloge, naslikati človeka v gibanju, lotili zelo raznoliko, je pa v vseh nastalih delih čutiti, da so dojeli, da tek osrečuje človeka. Njihove slike so pozorno pregledali udeleženci sobotnega atletskega treninga in bili nad nastalimi deli očarani. Ker so nekateri motivi zelo realistični, so se prvi udeleženci maratona na slikah tudi prepoznali.

Konjiški maraton in Atelje MS sta letos prvič združila moči in tako pokazala, kako lahko šport in kultura odlično sodelujeta.

Foto Jan Esih

1 od 18