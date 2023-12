Zreče: Srečna ploščad zarajala

Že drugo soboto zapored je praznično vzdušje napolnilo Srečno ploščad pri tržnici Zreče.

Tudi tokrat so oživele praznične stojnice s pestro ponudbo darilc in okrepčil, dogajanje na Srečnem odru pa je bilo še posebej pestro.

Zaplesali so mali folklorniki, člani otroških folklornih skupin Mlinčki in Navihančki, ki so ob zvokih harmonike navdušili zbrane. Zapeli so učenci Osnovne šole Zreče Nina Povalc, Danaja Hren, Anej Gorenjak, Mia Peten in Daša Ana Vidaček. Otroci so ustvarjali v Pravljičarnini ustvarjalni delavnici, kjer so si brezplačno izdelali svoj božični čeveljček. Na odru se je predstavil tudi mladi konjiški vinar Miha Založnik, zbrane so pogostili z brezplačno ocvirkovko, najmlajše pa z napitki.

To soboto na zreški tržnici sledi še zadnja od treh prazničnih sobot, ko bodo otroci uživali v brezplačni praznični poslikavi obraza, poleg lokalnih glasbenikov pa pričakujejo še Betlehemsko luč miru in popotnika Oliverja Tiča s Carlitos.

(N. K.)