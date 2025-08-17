Zreče: Srečna ploščad polna srečnih ljudi

V sklopu 30 prireditev za 30 srečnih let Občine Zreče se je odvil še en poletni Zreče(sreče)FEST. Tokrat je ekipi Srečen ploščadi izdatno pomagalo tudi vreme, saj je petkov večer bil idealno poleten. Erosi so po lanskem odličnem premiernem nastopu na zreških poletnih prireditvah tokrat nastop še nadgradili in si ob najavi, da jih bodo organizatorji naslednje leto znova povabili, prislužili dolg aplavz občinstva. To je z njimi ves večer prepevalo njihove in uspešnice drugih izvajalcev.

Ne samo, da je večji del glasbenih izvajalcev bil doma iz krajev Dravinjske doline. Samo Jezovšek iz Zreč in Erosi: Miha Lesjak iz Vitanja, Dejan Korenak iz Slovenskih Konjic, Matej Dolar iz Žalca, Jože Sadek iz Zreč – letos tudi prejemnik zreške občinske Prešernove nagrade – organizatorji na Srečni ploščadi so se tokrat izkazali tudi z lokalno ponudbo pijač. Na prireditvi je bilo namreč mogoče naročiti le lokalni Kovaško pivo in Vino Založnik.

Na Srečni ploščadi do začetka jeseni napovedujejo še tri zanimive dogodke: zadnji avgustovski petek bo Otroški (sreče)FEST, nato pa nastop Dire Straits Project, prvi septembrski četrtek prinaša Poletne kulturnice konjiške knjižnice in Aljošo Bagola. Prva oktobrska sobota pa bo znova namenjena otroškemu rajanju – tokrat ob prazniku KS Zreče. Tradicionalni nastop zreške godbe in brezplačni pohorski lonec za vse obiskovalce bo še obogaten. Jubilejni koncert namreč pripravljajo Zreški kovači, tako da se bo na odru zvrstilo več kot 20 glasbenikov, ki so kdaj nastopali v tej skupini, preigrali pa bodo večino skladb tega ansambla, ki so posebne posebej zato, ker opevajo dogajanja v Zrečah in na Zreškem.