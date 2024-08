ZREČE (SREČE) FEST: Tamburaši peli in igrali v Zrečah

Kljub muhastemu vremenu so tamburaši iz Rogatca pod Pohorjem pričarali prijeten glasbeni večer.

Čeprav organizatorjem minuli petek vreme ni bilo naklonjeno, so z nekaj prilagoditvami uspeli izpeljati novi koncert v sklopu letošnjega Zreče (sreče) festa. V goste so tokrat povabili člane Kulturnega društva tamburaši Rogatec, ki so pod Pohorje zanesli tudi ritme Dalmacije.

Resda je deževalo minuli petek zvečer, a to ni ustavilo zagnane ekipe Srečne ploščadi niti glasbenikov, ki so namesto pod zvezdnim nebom nastopili na pokriti terasi Kavarne Črne kos na zreški tržnici. Vzdušje je bilo morda nekoliko intimnejše, dobra volja zbranih, ki so glasno peli in tudi zaplesali s tamburaši, pa neizmerna.

