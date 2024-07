Zreče sreče fest: drevi brezplačni koncert Erosov na Srečni ploščadi

Drevi bo v Zrečah v nadaljevanju Zreče sreče festa brezplačni koncert Erosov na Srečni ploščadi.

V štiričlanski skupini Erosi so Vitanjčan Miha Lesjak, Konjičan Dejan Korenak, Žalčan Matej Jošt in Zrečan Jože Sadek, danes se jim bo na odru pridružil tudi odličen zreški glasbenik Samo Jezovšek.

Erosi sodijo v vrh slovenskih glasbenih skupin, zelo posebno so po tem, da vrhunsko izvajajo različne zvrsti glasbe; narodno, ljudsko, pop, popevke, dalmatinsko, gospel. Nocojšnji koncert v Zrečah bo eden v seriji tistih, s katerimi letos skupina praznuje 10 let skupnega nastopanja.

Ker gre – po krajih bivanja članov – tako rekoč za njihov domači oder, se Erosi nocojšnjega druženja še posebno veselimo, saj pred odrom pričakujemo tudi mnoge prijatelje in člane družin, je povedal Eros Miha Lesjak.