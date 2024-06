ZREČE: S knjigo obeležujejo 30 let od odločitve za samostojnost

Danes je bila v Zrečah javnosti predstavljena knjiga Razvoj oblasti in lokalne samouprave na območju Občine Zreče. Knjiga je pomemben doprinos k poznavanju oblasti na Zreškem v minulih stoletjih. Na ozemlju današnje občine Zreče so namreč v 19. stoletju delovale občine Zreče, Stranice, Skomarje, Padeški vrh in Sv. Kunigunda. Leta 1933 so se občine združile v Občino Zreče in v Občino Slovenske Konjice. Kasneje je samostojnost izgubila tudi zreška občina, a jo je pred 30 leti z referendumom pridobila nazaj.

Predstavljena knjiga je delo avtorjev dr. Milka Mikola in Martina Mrzdovnika. Dr. Mikola je napisal prvi del knjige, v katerem je strnil ključne zgodovinske prelomnice in okoliščine od srednjega veka naprej. Drugi del knjige je nastal izpod rok Martina Mrzdovnika, ki je zbiral predvsem podatke na terenu, pomagal si je s časopisnimi viri, župnijskimi kronikami in predvsem klici starejših domačinov iz različnih nekdanjih občin. Uvod v knjigo je napisal župan Občine Zreče mag. Boris Podvršnik, od čigar je prišel tudi del pobude za nastanek knjige: “Prvotna ideja, ki smo jo imeli skupaj z društvom KUD Vladko Mohorič, je bila, da ustvarimo leksikon, v kateri bi opredelili znane osebnosti in družine na Zreškem in v katerega bi zajeli širšo lokalno zgodovino. Kasneje smo se odločili za sektorski pristop o zapisovanju zgodovine na Zreškem, začeli smo s knjigo o železnici, o rudnikih in premogovnikih, izgnancih, talcih, knjigo o prvih industrijalcih v Zrečah … Kot logično nadaljevanje se je potem pojavilo vprašanje razvoja oblasti in lokalne samouprave na Zreškem. Druge občine, ki imajo daljšo neprekinjeno tradicijo, so to že obdelale.”