ZREČE Romune ujeli s prsti na mobitelih

Policisti so ujeli trojico Romunov (četrti je uspel pobegniti in ga še iščejo), ki je vlomila v prodajalno z mobiteli v Zrečah. Vse tri je preiskovalni sodnik celjskega okrožnega sodišča poslal v pripor.

Policija je zaradi zaznav o povečanem številu vlomov v objekte minuli vikend izvedla poostren nadzor na širšem konjiškem območju.

Opazili so vozilo tujih registrskih oznak, iz njega so izstopili trije zamaskirani vlomilci v temnejših oblačilih. Kmalu se je trgovini sprožil alarm, kriminalisti pa so nemudoma posredovali in navkljub upiranju uspeli prijeti dva, zato so prijeli še voznika.

Romuni so bili že obravnavani za kazniva dejanja s področja premoženjske kriminalitete, na vlom v Zreče so prišli z vlomilskim orodjem, naglavnimi svetilkami in večjo torbo za prenos ukradenih predmetov.

PŠ