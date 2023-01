Zreče: razstava S polnimi jadri v novo

V Atelje MS Zreče so novo leto začeli z novo razstavo. Pod naslovom S polnimi jadri v novo predstavljajo izbor slik nekdanje Zrečanke, zdaj Konjičanke Majde Jakopič.

Avtorica ustvarja že več desetletij, pa vendar je zbrane na odprtju pozitivno presenetila predvsem s svojimi abstraktnimi slikami in kot vedno navdušila z izborom slik starih bark, ki s polnimi jadri plujejo po morjih. Kustosinja Zala Brglez, magistra umetnostne zgodovine, prav tako Konjičanka in Zrečanka, pa je v uvodnem govoru nekatere krajine Majde Jakopič primerjala z deli mojstra Vena Pilona (več spodaj).

1 od 6

Oder Srečne ploščadi, na katerem je potekalo odprtje, je tokrat z dobrim vetrom (beri imenitnim nastopom) napolnila Vokalna skupina Expe (umetniški vodja Jakob Ivačič) z izvedbo starih božičnih pesmi, ki so jih zagotovo peli tudi osamljeni mornarji na oceanih v dneh božiča. Atelje MS je tudi na prvo odprtje v novem povabil sosednjo Kavarno Črni kos in vinsko fontano Wine Van, med gostitelji pa se jim je pridružila z belimi pitami še zreška slaščičarna Viktorija, tako da je tudi tokrat odprtje potekalo v prijetnem vzdušju.

Razstava, ki je tudi prodajna, bo na ogled do 4. februarja. Vodja Atelje MS Valerija Motaln je na odprtju poudarila, kako veseli so vsakega obiskovalca, ki je pripravljen nekaj minut odmeriti ogledu slik in spoznati, kaj ustvarjajo njegovi sokrajani, zato računajo v tem mescu ob četrtkih popoldne in sobotah dopoldne na velik obisk.

1 od 5

Spremna beseda kustosinje Zale Brglez:

S polnimi jadri smo zapluli v novo leto, temu primerna pa sta tudi naslov in tematika te razstave Majde Jakopič. Kljub temu, da je razstavljen le del umetničinega opusa, v njem lahko zasledimo raznoliko motiviko. Motive njenih del lahko v grobem razdelimo na dva dela: prvega, ki vsebuje figuraliko, motive hiš in naselij in narave, znotraj katere jo najbolj fascinirajo morski motivi z vključenimi starimi barkami. Te so zgodovinsko točne in narisane po spominu. So pravcat impresionistični izraz fascinacije nad morjem in ladjami, ki plujejo po njem. Nekatere izmed njih privezane mirno čakajo, da izplujejo, spet druge pa z dinamiko nakazujejo, da so v bitki z morjem. Na teh upodobitvah prevladujejo modro-vijolični toni, ki se jim mestoma pridruži še oranžna barva.

Dinamike se je umetnica poslužila tudi pri figuralični upodobitvi plesalke. V podobi je uporabila podobno barvno paleto, kot pri ladjah, prav tako pa je podoben pastozni nanos barve, ki je nanešen z lopatko, namesto čopičem. Sorodno dinamiko opazimo v prikazu ranjene narave. Slika je impresionistično zabeleženje stanja po žledolomu.

Pastozni nanosi in dinamika sta osrednja dejavnika tudi v umetničinih abstraktnih delih, ki so nastala v zadnjih petih letih. Vsa so povezana z osebnimi zgodbami in predstavljajo prelomnico v opusu Majde Jakopič. Slike imajo močan čustven naboj, kar je umetnica dosegla z raznoliko barvno paleto, ki so se ji pridružili še rdeča in rumena barva. Eno izmed del je še posebej domiselno, saj je produkt štirih platen, povezanih v eno. Kljub abstraktni podobi, lahko v njej opazimo podobo močvirja.

Odmik od dinamike vseh del nam predstavljajo upodobitve hiš avstrijskih vasic. Te so zelo blizu upodobitvam Vena Pilona.

V delih tako lahko opazimo, da so odsev sveta okoli in znotraj nje.