Zreče: Računsko sodišče ugotovilo nepravilnosti pri poslovanju Občine, napake že odpravljene

Računsko sodišče je pri pregledu poslovanja Občine Zreče v letu 2021 ugotovilo nepravilnosti, izreklo negativno mnenje in podalo priporočila za izboljšanje poslovanja. Toda že med postopkom revizije je Občina sprejela ustrezne ukrepe, zato Računsko sodišče od občine ni zahtevalo predložitve odzivnega poročila.

Revizorji računskega sodišča so ugotovili pomanjkljivo pripravo posameznih proračunskih dokumentov, pa tudi nepravilnosti pri postopkih prodaje oziroma menjave zemljišč in oddaje prostorov v najem.

Občina Zreče v proračunu ni imela zagotovljenih dovolj sredstev ob prevzemu in plačilu obveznosti. Prav tako občina ni zagotovila popolnega in pravočasnega pobiranja prihodkov od najemnin in uporabnin iz svoje pristojnosti ter izločanja teh prejemkov v proračun.

Občina Zreče se je dolgoročno zadolžila pri fizični osebi, katere dejavnost ni dajanje posojil, obenem pa tudi posodila denarna sredstva športnemu društvu, za kar ni imela podlage v javnofinančnih predpisih.

Računsko sodišče od občine Zreče ni zahtevalo predložitve odzivnega poročila, v katerem bi bili izkazani popravljalni ukrep za odpravo ugotovljenih nepravilnosti, saj je Občina že med revizijskim postopkom, kjer je bilo mogoče, sprejela ustrezne popravljalne ukrepe za odpravo razkritih nepravilnosti oziroma ukrepe, ki bodo zmanjšali možnost nastajanja istovrstnih nepravilnosti v prihodnje. (STA)

