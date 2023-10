Zreče: prihajajo vojne svinje

Razstava z naslovom WAR PIGS (vojne svinje) bo v oktobru na ogled v Atelje MS Zreče.

Slike je ustvaril Mariborčan Matjaž Duh, doktor likovno pedagoških znanosti, zaposlen kot redni profesor na Pedagoški fakulteti Univerze v Mariboru.

Njegov zgodnejši ustvarjalni cikli so predstavljale risbe, grafike in računalniške grafike. V zadnjih letih pa se posveča slikarstvu in je ustvaril več obsežnih ciklov, ki so tudi večkrat nagrajeni.

Slike iz cikla WAR PIGS nastajajo že nekaj let in tematsko nosijo protest proti vojni in nasilju. Na njih so namreč preslikane črno bele fotografije, najbolj znane fotografije iz različnih vojn, ki jih gledalci pogosto prepoznamo. Fotografije so pripete na ozadja iz dreves, ki jih avtor ustvari s konturnimi pastami in preslika z akrili.

Odprtje razstave bo ta torek zvečer pred Atelje MS.