Zreče: ponovitev zabave za vse generacije z Modrijani

Srečno, Zreče je skupni slogan letošnjega prazničnega decembrskega dogajanja v Zrečah.

Božična srečna tržnica na Srečni ploščadi; potekala bo prve tri decembrske sobote dopoldne; ne bo prinesla le stojnic in ponudbe praznične hrane, temveč bo na njej ves čas potekala tudi vodena brezplačna animacija za najmlajše: zabavali se bodo z žonglerji, v ustvarjalnicah in se udeležili poslikave obraza. Vsako soboto bodo praznični nastopi pevcev in plesalcev, od plesnih šol do folklore, ki bodo zbrane povabili k skupni zabavi. Prvo soboto, 2. decembra, pride še Miklavž s spremstvom in bo obdaril vse otroke.

Najmlajši bodo leto končali na otroškem silvestrovanju na Srečni ploščadi, v nedeljo, 31. decembra, natanko 12 ur pred koncem leta.

Velika koncerta na prostem bosta na tradicionalnem prireditvenem prostoru pred občino: v soboto, 23. decembra, bo za zabavo skrbela atraktivna Zrečanka, pevka Buryana, ki pride s skupino Črna mačka, v petek, 29. decembra, pa bodo Zrečanke in Zrečani ponovili lansko nepozabno vsesplošno zabavo za vse generacije z Modrijani. Na božični dan bo tradicionalni koncert zreških godbenikov, dan kasneje pa se bodo domovini poklonili pevski zbori v cerkvi.

Vse to bo dopolnilo še več manjših dogodkov.