Močan naliv, ki je okrog 13-tih zajel Zreško Pohorje, je zakrivil, da so bile struge Dravinje in drugih potokov na tem območju v nekaj minutah polne in so prestopile bregove. Še vedno je zaprtih kar nekaj cest na tem delu Pohorja, sprožili so se plazovi, posredujejo gasilci, ki so še na terenu. Občina Zreče je že opozorila občane, naj bodo zaradi razlivanja Dravinje pazljivi na celotnem območju občine.

Podrobnosti še zbiramo. Nekaj fotografij naših bralcev in poslušalcev.

