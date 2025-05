Zreče obeležile 30 let občinskega obstoja

V Kulturnem domu pri Termah Zreče je 27. maja potekala slavnostna seja Občinskega sveta, s katero so v Zrečah obeležili 30-letnico ustanovitve občine.

Osrednji del dogodka je bil namenjen podelitvi občinskih priznanj posameznikom, ki so pomembno zaznamovali življenje lokalne skupnosti. Najvišje priznanje, zlati grb Občine Zreče, je prejel Avgust Skaza za dolgoletno delovanje na področju glasbene kulture. Karolina Črešnar je bila nagrajena s srebrnim grbom za svoje delo pri ohranjanju podeželske tradicije in širjenju znanja, s čimer pomembno prispeva k prepoznavnosti občine. Bronasti grb je bil podeljen Ivanu Hrovatu, ki s svojo predanostjo obogati številna področja družbenega življenja, zlasti glasbo. Posebno priznanje župana je šlo v roke Darinki Šešerko, dolgoletni prostovoljki in pobudnici medgeneracijskega sodelovanja.

Kulturni program z naslovom »Ponos preteklosti, moč prihodnosti« je obiskovalce popeljal skozi zgodovino občine in jih spodbudil k razmisleku o prihodnosti. V njem so sodelovali učenci in učitelji Osnovne šole Zreče, otroci iz Vrtca Zreče, zbor Lakeland Voices iz Anglije, Trobilni kvartet Društva godbenikov Zreče, Večgeneracijski center Zreče in Klub Art Zreče.

Dogodek je bil tudi priložnost za obeležitev 20. obletnice pobratenja z britanskim mestom Sedbergh. Prav na isti dan pred dvema desetletjema so v Skomarski hiši podpisali listino, s katero sta mesti zavezali sodelovanju in prijateljstvu, ki ju še danes bogatita kulturna izmenjava in skupne vrednote. (E. N.)