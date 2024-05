Zreče: Na svečani seji občinskega sveta podelili občinske grbe

Na predvečer praznika Občine Zreče je v Kulturnem domu pri Termah Zreče potekala svečana seja Občinskega sveta Občine Zreče.

Slavnostni govornik na prireditvi je bil župan Boris Podvršnik, ki je ob občinskem prazniku z razvojem občine zadovoljen in z velikimi načrti pogleduje tudi v prihodnost.

Na prireditvi so podelili zlati grb Občine Zreče Antonu Gričniku za 35-letno ustvarjanje na področju kulturne dediščine, srebrni grb Občine Zreče Tatjani Kotnik za dolgoletno prostovoljno delo v Krajevni organizaciji Rdečega križa Zreče ter bronasti grb Občine Zreče Magdaleni (Alenki) Hren za večletno aktivno delo v Klubu Mravljice in prispevek k ohranjanju kulturne dediščine na področju ročnih spretnosti.

Ob tej priložnosti so podelili tudi dve posebni priznanji župana, in sicer Julijani Mauhler za večletno uspešno vodenje društva, aktivno delovanje in dosežke na področju zeliščarstva in varovanja narave ter Mešanemu pevskemu zboru Jurij Vodovnik Zreče za štiri desetletja uspešnega delovanja.

V kulturnem delu svečanosti z naslovom »Vse teče, vse se spreminja« so si udeleženci prireditve lahko ogledali predstavitveni film o zgodovini naše občine (v izvedbi produkcijske ekipe Nmedia Zreče), ki napoveduje izid knjige avtorjev dr. Milka Mikole in Martina Mrzdovnika z naslovom »Razvoj oblasti in lokalne samouprave na območju občine Zreče«. Spremljevalno skladbo z naslovom »Vse teče, vse se spreminja« je izvedla Katarina Hren Lajhar, glasbo zanjo pa je napisal pianist Jan Hren.

