Zreče: na konstitutivni seji prve formalnosti opravili brez težav

Prejšnji četrtek je začel teči nov – že peti mandat zreškemu županu Borisu Podvršniku. Večer pred tem so namreč njegovo izvolitev formalno potrdili še na konstitutivni seji novoizvoljenega občinskega sveta. V 16-članskem občinskem svetu je pet novih obrazov, sicer pa župan, ki ima skupaj s strankami, ki so ga podprle na volitvah, večino, ne pričakuje bistvenih sprememb pri načinu dela: “Pričakujemo odgovorno delo občinskega sveta tudi v prihodnje. To je najvišji organ odločanja v občini, ki sprejema najpomembnejše odločitve. Verjamem v povezovalnost vseh svetniških skupin, da bomo delali uspešno tudi v tem mandatu.”

Pri tokratnem imenovanju članov Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja (KVIAZ) ni bilo težav. Pripravljen in usklajen predlog so sprejeli soglasno. Kako je KVIAZ sestavljen in kdo bo v svetniških klopeh nadomestil Podvršnika, ki je bil torej izvoljen tudi za župana, pa lahko preverite v lokalnem časopisu NOVICE. (Jure Mernik)

Foto: Matej Nareks, Foto Nareks

