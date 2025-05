ZREČE Likovni utrinki z Resnika na ogled v Ateljeju MS

V zreški galeriji Atelje MS je na ogled razstava izbranih del likovne kolonije na Resniku. Na Resniku pa obiskovalce čaka prenovljena celotna razstava.

V zreški galeriji Atelje MS so ta mesec odprli razstavo izbranih del, ki so nastala v sklopu likovne kolonije Skumavčevi likovni dnevi na Resniku. Razstava, ki so jo pripravili v sklopu praznovanja 30-letnice Občine Zreče, je prerez ustvarjalnosti Skumavčevih dni. Hkrati so odprli tudi prenovljeno razstavo v Skumavčevi galeriji na Resniku.

36 ustvarjalcev, 160 del

Likovna kolonija Skumavčevi likovni dnevi na Resniku poteka že od leta 2008 in vsako leto privabi veliko priznanih ustvarjalcev. Ti več dni bivajo in ustvarjajo v tej slikoviti pohorski vasici ter z deli ohranjajo spomin na pohorskega pesnika Jurija Vodovnika. Kolonija nosi ime po akademskem slikarju Marjanu Skumavcu. V vseh letih je sodelovalo že 36 ustvarjalcev, med njimi tudi prejemniki najvišjih priznanj v umetnosti.

Nastala dela (155 slik in 5 kipov) je mogoče videti v Skumavčevi galeriji v Domu krajanov Resnik.

»Razumljivo je, da v majhnih razstavnih prostorih, kot jih ima Atelje MS, ni mogoče pripraviti celostne predstavitve kolonije. Kljub temu razstava ponuja dragocen prerez ustvarjalnosti Skumavčevih dni. Celoten ustvarjalni opus je sicer še vedno na ogled v Skumavčevi galeriji v Domu krajanov Resnik,« je povedala vodja Ateljeja MS in prostovoljka Skumavčevih likovnih dni Valerija Motaln. Za zreško predstavitev so izbrali dela 17 umetnikov – vseh, ki so že sodelovali na koloniji in se letos znova vračajo na Resnik, dela Prešernovih nagrajencev in nekatera druga dela. Na ogled bodo še dober mesec dni.

Žalostne in vesele zgodbe, ki navdihujejo

Na odprtju razstave 8. maja so v spomin na Vodovnika zapeli Ljudski pevci iz Koritnega, organizatorji so tudi tokrat poskrbeli za pogostitev, obiskovalci pa so z zanimanjem prisluhnili še zgodbam iz tega dela Pohorja, ki vsako leto navdihujejo udeležence kolonije.

Med njimi je tudi tragična zgodba o Bobikovem Tončku, otroku, ki je na Resniku pred več kot stoletjem pasel živino, a se je v gosti megli izgubil in ni našel domov. Zašel je na Roglo in tam v snegu zmrznil. Spomin na Tončkov žalostni konec na Resniku skozi pripovedi ohranjajo še danes, v Ateljeju MS pa jo je obudil Milan Boček (poglejte video). Leta 2017 je še posebej navdihnila slikarja Tomaža Perka, ki je Tončka upodobil na platnu. Tudi to delo lahko vidimo v zreški galeriji.

Znova konec junija

»Na Resniku je drug svet. Tu najdemo pristnost, ki jo slikarji iščemo,« je o resniški koloniji povedal slikar Veljko Toman. Letošnji Skumavčevi dnevi, že 17. zapovrstjo, bodo zadnji teden junija. Tokrat bodo ustvarjali Matjaž Duh, Sonja Hrastnik Jančič, Janez Kovačič, Mihael Rudl, Viktor Šest, Božidar Ščurek, Miro Švigelj, Urša Toman, Veljko Toman in častni gost Nikolaj Beer.