Zreče: druženje s slikarji, čebelarji in zeliščarji, knjižnica semen in nasveti o teku

Začenjajo se prireditve ob prazniku Občine Zreče. Na Srečni ploščadi na zreški tržnici so danes priredili pomladno druženje s slikarji, čebelarji, zeliščarji in tekači.

Prireditev, ki poteka na Srečni ploščadi, so naslovili Tečemo – za zdravje, za srečo, za naravo.

Slikarji na prostem upodabljajo tekače maratonce. Na stojnicah je mogoče spoznati novost v lokalnem okolju: knjižnico semen in si domača semena tudi izposoditi. Zreški čebelarji predstavljajo svoj med in panje, člani društva zeliščarjev Smetlika pa ponujajo svoje zeliščne izdelke.

Obiskovalce spomnijo tudi na jesenski Konjiški maraton in jim s predstavniki Konjiške atletske šole delijo strokovne nasvete o teku. Ves dan je odprt tudi Atelje MS, kjer je na ogled razstava, akademskega slikarja Viktorja Šesta.

Dogajanje sta popestrila ponudba vinskega bara Wine Van in Kavarne Črrni kos.

Prireditev bodo končali popoldne. (NK)

