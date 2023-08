Zreče: Dravinja je imela včeraj rekorden pretok

Močno neurje je včeraj zajelo tudi kraje na Zreškem in v bližnji okolici. Gasilci iz Gasilske zveze Zreče-Vitanje so imeli polne roke dela. Najhuje je bilo v Loški Gori, na Boharini in v Ljubnici. Poveljnik Prostovoljnega gasilskega društva Zreče Marijan Jelenko je povedal, da so narasli hudourniki na ceste in v hiše nanosili veliko kamenja, drvi in mulja. Slednjega so čistili iz hiš, strojniki pa so očistili ceste in poskrbeli, da so bile te znova prevozne. Največje težave pa trenutno predstavljajo plazovi. Eno hišo v Loški Gori tako ogroža, da so morali stanovalce izseliti.

Jelenko je dodal, da je imela Dravinja včeraj pri njih rekorden pretok. S približno 0,8 kubičnega metra na sekundo je pretok v približno pol ure narasel kar na 18 kubičnih metrov na sekundi.

Foto. PGD Zreče, PGD Stranice, Tjaša Vidovič, bralke in bralci NOVIC

1 od 12