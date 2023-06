Zrečanom ni uspelo, med tretjeligaši ostaja Dravograd

V 3. slovenski nogometni ligi – vzhod bodo naslednjo sezono znova igrali tudi igralci ekipe Koroška Dravograd. V dveh tekmah kvalifikacij so bili namreč boljši od Zrečanov. Prva tekma v Zrečah se je končala z 2:2, na povratni so Dravograjčani zmagali z 2:1. Ekipa iz Zreč, ki je v zadnji sezoni v Medobčinski članski ligi (MNZ Celje) zasedla drugo mesto, je sicer v Dravogradu povedla. Zadetek je v 12. minuti dosegel Alen Črešnar. Drugi polčas pa je pripadel domačinom – za preobrat sta z zadetkoma v 71. 86. minuti poskrbela Dragan Ljubanić in Nejc Pečnik. (Jure Mernik)

