Zrečani so znova aktivno vstopili v jesen

Aktivno so v jesen vstopili v Zrečah. Na športnih igriščih pred tamkajšnjo osnovno šolo so na zdaj že tradicionalnem medgeneracijskem dogodku predstavili različne športne panoge in promovirali zdravo hrano.

Ideja o prvem dogodku ‘Aktivno v poletje’ in nato še ‘Aktivno v jesen’ se je Zrečanom pred leti porodila ob proučevanju kazalnikov zdravja v občini. Ko so ugotovili, da ti nekoliko izstopajo v negativno smer, kar se tiče gibalnih sposobnosti, prekomerne telesne teže in drugih dejavnikov tveganja, so rekli, da morajo nekaj narediti. Več naslednji teden v lokalnem časopisu NOVICE. (Jure Mernik)

