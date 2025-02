Zrečani obeležili dan kulture

Občina Zreče je včeraj v Domu kulture Zreče pripravila akademijo ob slovenskem kulturnem prazniku. Uvodni kulturni program z naslovom Šepet dreves so pripravili dijaki in dijakinje Šolskega centra Slovenske Konjice-Zreče pod vodstvom prof. Marjane Cenc Weiss. Slavnostna govornica je bila direktorica šolskega centra Jasmina Mihelak Zupančič.

V nadaljevanju so podelili priznanja in nagrade ustvarjalcem kulture. Za pomembne umetniške dosežke na področju glasbenega ustvarjanja so se poklonili Jožetu Sadeku. Danijelu Kokolu so priznanje podelili za dolgoletno prepevanje in organizacijsko delo v zreških pevskih zborih. Med prejemniki priznanj je tudi Ferdinand Smogavc, in sicer za življenjsko delo na področju glasbenega ustvarjanja. Ob 40-letnici neprekinjenega delovanja pa so priznanje podelili še Mešanemu pevskemu zboru Jurij Vodovnik Zreče. (E. N.)

