Zrečani dobili knjigo o sakralnih spomenikih

Ob 300-letnici cerkve sv. Neže na Goliki so v Zrečah izdali znanstveno monografijo o sakralnih spomenikih na Zreškem.

Zadnje delo, ki je osvetljevalo to področje, je bilo namreč izdano več kot stoletje nazaj, zato so v lokalni skupnosti zaznali potrebo po novi, sodobni in temeljiti poljudnoznanstveni knjigi.

Delo, ki so ga predstavili pred dnevi, prinaša sodoben umetnostnozgodovinski pregled cerkva in kapel v župniji sv. Egidija. Študije in pisanja monografije se je lotila umetnostna zgodovinarka dr. Simona Kostanjšek Brglez, ki se zadnja leta posveča raziskovanju sakralne dediščine, zlasti baročne. V knjigi je podrobno opisala vse cerkve in kapele na območju zreške župnije. Najprej bralcu ponudi različne zgodovinske podatke, ki so znani o posameznem objektu, nekateri so bili doslej še nepoznani in so zdaj objavljeni prvič. Podrobno opiše tudi arhitekturo in slog ter opremo posamezne stavbe, od oltarjev, slik in prižnic do kipov.

»Ugotovila sem, da je vrednost teh objektov neprecenljiva. Gre za izjemno kakovostne spomenike, tako iz vidika arhitekture kot kiparstva in slikarstva. V njih najdemo dela najvidnejših spodnještajerskih umetnikov. Knjiga prinaša številna nova spoznanja o umetnikih, stavbni zgodovini in zgodovini župnije,« je povedala dr. Kostanjšek Brglez. Ocenjuje, da so zreški sakralni objekti danes v dobrem stanju.

